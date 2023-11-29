حبس شبكة للأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة، بحبس شبكة للأعمال المنافية للآداب، اتخذت من نادٍ صحي ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام (إحدى السيدات- مقيمة بالإسكندرية) بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة سيدى جابر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار وضبطها وكذا ضبط (4 سيدات و4 رجال "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (10 هواتف محمول "بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" - مبلغ مالى - 2 دفتر حجوزات - بعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدي لكافة أوجه الخروج على الآداب العامة.