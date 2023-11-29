محافظ الدقهلية يشكل لجنه للمرور علي اللجان الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة

وجه الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بتشكيل لجنه للمرور علي اللجان الانتخابية برئاسة اللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية بمشاركة محسن طة مدير عام المجالس واللجان بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تواصلت اعمال لجان المرور علي اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية، 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر القادم..

وقال "مختار" ان الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و 1,119مغترب..

وفي هذا الصدد تابع "مختار"اعمال المرور علي اللجان الانتخابية بمراكز ومدن ميت غمر وبلقاس وميت سلسيل وشربين والمطرية والجمالية ومحلة دمنه والسنبلاوين والمنزلة ونبروه واجا حيث تم التأكد من كافة التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية والعمل علي تذليل العقبات وتوفير كافة الاحيتاجات اللازمة باللجان لضمان سير العملية الانتخابية علي اكمل وجه والتيسير علي المواطنين للادلاء بأصواتهم.

وقال "مختار" ادعوا أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري مؤكدا علي ان الدقهلية دائما تأتي في المقدمه فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا مااثبته ابناء الدقهلية في الاعوام الماضية..

والجدير بالذكر ان اعمال المرور علي اللجان الانتخابية بنطاق المراكز والمدن والاحياء المشار اليها تم تنفيذها باشراف ومتابعة رؤساء المراكز و النواب بها ففي مركز ومدينة ميت غمر تم المرور باشراف اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة وفي بلقاس باشراف غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة وفي ميت سلسيل باشراف اللواء صبري سليمان رئيس المركز والمدينة وفي شربين باشراف اللواء عادل توفيق برغش رئيس المركز والمدينة وفي المطرية باشراف نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة وفي الجمالية باشراف هاني شرابية رئيس المركز والمدينة وفي محله الدمنه باشراف رابحه دياب رئيس المدينة و في السنبلاوين باشراف احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة وفي المنزلة باشراف ومتابعة السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة وفي بني عبيد باشراف متولي عبد العال رئيس المركز والمدينة، بينما كانت لجنه المرور برئاسة السكرتير العام قد قامت بالمرور علي الجان الانتخابية بمراكز نبروة واجا بعضوية اللواء انور مدحت رئيس مركز نبروه وحاتم قابيل رئيس مركز أجا ومديري ادارة التربية والتعليم وإدارة الشباب والرياضة بنبروه واجا.