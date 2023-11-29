غداً انطلاق تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية

تنطلق غدا فى التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بحسب التوقيت المحلى لكل دولة، فترة التصويت المخصصة للمصريين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024 وتستمر أيام (الجمعة والسبت والأحد) الموافقة 1و2و3 من ديسمبر المقبل.

وتجرى عملية التصويت خارج مصر فى عدد 137 سفارة وقنصلية مصرية موزعة على 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

ويحق لكل مصرى مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة لعملية الاقتراع، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلى بصوته فى العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى.

وتجرى عملية التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أى من المقار التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، على أن تتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون فى جمعية الانتخاب -عند انتهاء الميعاد- لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

يتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الحالى، والمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

من جهته دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوى نائب رئس محكمة النقض، جموع الناخبين إلى النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى حرية تامة، مضيفا: «الهيئة هى المنوطة بحماية هذا الحق، وأن يكون لكل صوت فى الصندوق أثر فى نتيجة الانتخابات».