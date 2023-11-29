للرجيم| طريقة عمل بيكاتا السمك بالمشروم على خطى المطاعم

بيكاتا السمك بالمشروم من الأكلات الصحية التي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك، فتحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لمدة بالنشاط والحيوية وحمايته من الأمراض، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

بيكاتا السمك

طريقة عمل بيكاتا السمك بالمشروم للرجيم

المقادير

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- كرات : 1 حبة (مقطع إلى مكعبات)

- مشروم : 4 حبات (مقطع)

- ملح : حسب الرغبة

- دقيق : كوب (متعدد الاستعمالات)

- سمك بلطي : 2 قطعة (فيليه سمك البلطي / بزنة نحو 170 جراماً للقطعة منهما، مع نزع الجلد)

- خل أبيض : ربع كوب

- ماء : ربع كوب

- عصير ليمون : 1 حبة (حامض، وبشر الليمونة)

- ليمون : 1 حبة (لبّ / مقطع)

- مخلل الكبر : ملعقة كبيرة (مصفى)

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- مرق السمك : مكعب (مذاب في كوب واحد كبير من الماء)

- بقدونس : حسب الرغبة (مفروم ناعم، للتزيين)

طريقة التحضير

لخليط المشروم والكرات:

تضاف ملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون إلى مقلاة صغيرة؛ حين يسخن الزيت، تضاف ملعقة واحدة من مكعبات الكرّاث، مع نثر الملح، حسب الرغبة.

تقلّب المكعبات على حرارة متوسّطة، وذلك لمدة دقيقة واحدة.

تضاف قطع المشروم إلى المقلاة حيث الكرّاث، مع الطهي لدقيقتين، فينثر الملح حسب الرغبة.

يبقى المكّنان على النار بعد ذلك، لمدّة ثلاث دقائق إضافيّة، ثم يرفع الخليط ويوضع جانباً.

للسمك:

يضاف الدقيق إلى طبق واسع، ثم تسكب ملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون في مقلاة منفصلة كبيرة الحجم، وذلك على حرارة متوسّطة إلى عالية؛ تملح قطعتا الفيليه من كلّ جهاتها، ثم تغمسان في الدقيق، مع نفض الزائد منه وتوضعان في المقلاة، لنحو ثلاث دقائق، فتقلبان على الجانب الآخر، وتقليان لدقيقة واحدة إضافيّة.

توزع قطعتا الفيليه المقليتان، في طبقي التقديم.

للصلصة:

يستخدم منديل المطبخ في مسح المقلاة التي سبق أن استخدمت في قلي الفيليه؛ فيضاف الباقي من زيت الزيتون، على حرارة متوسّطة، وحين يسخن، يقلى الباقي من قطع الكرّاث، مع التقليب لثلاثين ثانية.

يصبّ الخل والماء، فيضاف لبّ عصير الليمون الحامض، وبشره، وعصيره.

يبقى الخليط على النار، حتى يتقلص حجمه إلى النصف.

عندئذ، يضاف مكعب مرق السمك المذاب، ورشة من الملح، مع إبقاء الخليط على النار، حتى يتقلص حجمه، مجدداً.

تضاف ملعقة من الزبدة إلى مقلاة الصلصة، مع التقليب حتّى تذوب. تكرر العملية، مع الملاعق الثلاث الأخرى، أي إضافة الملعقة منها فالانتظار حتّى تذوب، قبل إضافة الأخرى..هذه الخطوة تكثف الصلصة، وتقلص حجمها.

طريقة التقديم:

إلى جانب قطعة الفيليه في كل طبق، يوزع خليط الكرات والمشروم، وتصب الصلصة.

يزين الطبق بمخلل نبات الكبر وفرم البقدونس الناعم.