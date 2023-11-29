"حكماء المسلمين" يدعو لمواصلة الجهود الدوليَّة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

جدِّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، تأكيد تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا المجلس، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتَّضامن مع الشَّعب الفلسطيني الذي تحتفي به الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 من نوفمبر من كل عام، إلى ضرورة مواصلة الجهود الدوليَّة لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم كل أوجه الدعم والإغاثة الطبيَّة للمدنيين الأبرياء المتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة، وبخاصة المرضى والمصابون والأطفال والنساء وكبار السن.