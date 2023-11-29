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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

"حكماء المسلمين" يدعو لمواصلة الجهود الدوليَّة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

مجلس حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين

جدِّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، تأكيد تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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مفتي الجمهورية: صحيح البخاري عمدة المسلمين بعد القرآن

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مجلس حكماء المسلمين يدعو لإعلاء قيم الحوار والتعايش بديلًا عن الحروب والصراعات

ودعا المجلس، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتَّضامن مع الشَّعب الفلسطيني الذي تحتفي به الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 من نوفمبر من كل عام، إلى ضرورة مواصلة الجهود الدوليَّة لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم كل أوجه الدعم والإغاثة الطبيَّة للمدنيين الأبرياء المتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة، وبخاصة المرضى والمصابون والأطفال والنساء وكبار السن.

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