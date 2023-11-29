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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الإعداد لمهرجان " إبداع 12 " للمشاركة الفعالة للشباب في انتخابات الرئاسة بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على أهمية رعاية المواهب الشابة من أبناء المحافظة ، ودعم كافة الأنشطة والمبادرات والمسابقات ، الساعية لإكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية ، وخاصة لدى شباب الجامعات والمعاهد العليا.

 

 لافتا ، إلى أن القيادة السياسية حريصة ، على وضع الشباب وطموحاتهم وآمالهم ، في مقدمة أولويات استراتيجية الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، برعاية شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وحث المحافظ شباب المنيا ، على المشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية 2023 ، وأن يكونوا فى مقدمة الصفوف لرسم صورة مشرفة لمصر يشهد بها العالم، وتثبت للجميع أن شباب مصر قادر على ممارسة الديمقراطية ، وكافة الإستحقاقات الدستورية بما يليق بحاضر مصر وحضارتها.

 

وفى سياق ذى صلة ، تابع المحافظ الجهود التنسيقية مع جامعة المنيا ، للإعداد لمهرجان إبداع في نسخته الثانية عشرة ، لشباب الجامعات والمعاهد العليا وأكاديمياتها الحكومية والخاصة ، في المجالات الأدبية والعلمية والفنية ، والتي تنفذ على 3 مراحل بداية من شهر أكتوبر 2023 ، وتستمر حتى إبريل من العام المقبل ، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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