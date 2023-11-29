الإعداد لمهرجان " إبداع 12 " للمشاركة الفعالة للشباب في انتخابات الرئاسة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، على أهمية رعاية المواهب الشابة من أبناء المحافظة ، ودعم كافة الأنشطة والمبادرات والمسابقات ، الساعية لإكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية ، وخاصة لدى شباب الجامعات والمعاهد العليا.

لافتا ، إلى أن القيادة السياسية حريصة ، على وضع الشباب وطموحاتهم وآمالهم ، في مقدمة أولويات استراتيجية الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، برعاية شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وحث المحافظ شباب المنيا ، على المشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية 2023 ، وأن يكونوا فى مقدمة الصفوف لرسم صورة مشرفة لمصر يشهد بها العالم، وتثبت للجميع أن شباب مصر قادر على ممارسة الديمقراطية ، وكافة الإستحقاقات الدستورية بما يليق بحاضر مصر وحضارتها.

وفى سياق ذى صلة ، تابع المحافظ الجهود التنسيقية مع جامعة المنيا ، للإعداد لمهرجان إبداع في نسخته الثانية عشرة ، لشباب الجامعات والمعاهد العليا وأكاديمياتها الحكومية والخاصة ، في المجالات الأدبية والعلمية والفنية ، والتي تنفذ على 3 مراحل بداية من شهر أكتوبر 2023 ، وتستمر حتى إبريل من العام المقبل ، تحت رعاية رئيس الجمهورية.