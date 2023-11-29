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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إستمرار فعاليات دوري الاندية الصغيرة والأحياء الشعبية بسوهاج

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وكالة الأنشطة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضيه الإدارة العامة للقاعدة الشعبية فعاليات دوري الأندية الصغيرة والاحياء الشعبية والشوارع والساحات في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة بمركز شباب الحي القبلي التابع لإدارة شباب جرجا جنوب محافظة سوهاج .


 

يتم تنفيذ الدوري بسوهاج لمدة ستة شهور في العاب خماسي كرة القدم وتنس الطاولة على مستوى إدارات الشباب والرياضة بنظام دوري من دور واحد تمهيدا للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة للفريق الحاصل علي المركز الأول وتشارك كل إدارة بعدد 10 فرق على مستوى كل إدارة.


 

وتابع محمد زكريا محمد وكيل المديرية للرياضة تنفيذ فعاليات الدوري بادارة الشباب والرياضة بجرجا مؤكدا على الاستمرار في تنفيذ الدوري طبقاً لشروط وتعليمات وزارة الشباب والرياضة 


 

يأتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة بمحافظة سوهاج .

الجريدة الورقية