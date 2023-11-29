«سمك لبن تمر هندي» آخر تصريحات أحمد فهمي بعد الطلاق

كشف الفنان أحمد فهمي العديد من الأسرار الشخصية والفنية وعلاقته بوالديه، وذلك خلال لقاء متلفز أُذيع في الساعات القليلة الماضية عبر إحدى المنصات الشهيرة .

وتحدث أحمد فهمي عن حالته النفسية وتجربته مع الطب النفسي، قائلًا:" بمريت بحالة من اضطرابات والقلق لدرجة أنها وصل لنوبات ذعر ولكن الحمد لله تخلصت منها مؤخرًا ".

وأضاف "فهمي":" روحت لدكتور نفساني أتعالج لأن طول الوقت حاسس إني في امتحان وبطني فيها مغص يوميًا من غير سبب ".

وتابع أحمد فهمي، حديثه عن الرضا ، قائلًا:" في فرق بين الإنبساط والرضا، وممكن البني آدم يقعد سنتين يفكر فكرة غلط لغاية ما يكتشف إحنا بنضيع وقت لحد ما نموت ".

أحمد فهمي

أحمد فهمي: عمري ما قهرت شخص في احتياج

واستكمل الفنان حديثه، وقال:" عمري ما أقهر شخص هو في احتياج ليا حتى بنظرة، وعمري ما أفكر إن حد شغال عندي عشان عيب جدًا، ودي كسرت الايجو جوايا وكنت شايف نفسي ناجح جدًا وقت الجامعة، ولكن لما رجعت من أمريكا بقيت بفكر بشكل تاني خالص ".

وتحدث الفنان أحمد فهمي عن علاقته بوالده، وقال:" والدي صاحبي جدًا وأمي ست عافرت كتير وتعبت معانا ".

وأضاف:"عقد طلاق أبويا وأمي ماضي عليه وأنا عندي 19 سنة، وكلمة متخربش البيت بشوفها دي كلمة جاهله جدًا لأني بشوف صلاح البيت في الانفصال ".

وأوضح مفاهيم المجتمع لفكرة الزواج، قائلًا:" إحنا اتربينا أننا ننقي بعض بالشكل ومش غلط الولد يعمل أي حاجهة، والدين نفسه مش بيقول كده ".

فهمي

أحمد فهمي: حياتي فيلم «سمك لبن تمر هندي»

وتحدث “فهمي” عن حياته، قائلًا:" لو حياتي فيلم هسميها سمك لبن تمر هندي، وأنا نفسيا متقلب جدًا على على حسب المكان عشان كده ممكن الناس تشوفني غريب.. أنا بني آدم مش عايز حاجة أنا مش شخصية متطلعة، البني آدم اللي عايز دايما بيكون ضعيف مش قوي، فـ أنا حابب دائما إني مكنش عايز حاجة أو بمعنى أصح مش عايز حاجة من حد أنا متطلباتي بسيطة جدًا".

وحول عدم إنجابه حتى الآن، قال: أنا متأخر في الخلفة لأن التعامل مع الطفل أخطر حاجة ممكنة.. ولو هوصف طفولتي هقول لا تراجع ولا استسلام، وطفولتي هي أهم حاجة وبحب أجرب واستكشف ومعتبرش حاجة تضييع وقت، ولازم البني آدم يعرف يتعامل مع الطفل اللي جواه ".

هنا الزاهد وأحمد فهمي

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي:

كانت الفنانة هنا الزاهد، أعلنت طلاقها من أحمد فهمي، بعد زواج استمر 4 سنوات، وذلك منذ أسابيع قليلة عبر حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكتبت هنا الزاهد عبر خاصية “الاستوري” على موقع إنستجرام:" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد فهمي بعد زواج استمر 4 سنوات وربنا يكتب لكل واحد الخير ".

آخر عمل فني جمع أحمد فهمي وهنا الزاهد

وكان آخر عمل فني جمع هنا الزاهد وأحمد فهمي، فيلم “مستر إكس”، وشاركهما بطولته مجموعة من الفنانين.

فيلم مستر إكس

تفاصيل فيلم مستر إكس:

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدًا إبعادها عن كل المخاطر.