الأسهم الأمريكية ترتفع وسط تفاؤل المستثمرين إزاء أسعار الفائدة

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوى في عدة أشهر وسط تزايد التفاؤل إزاء احتمالات أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة العام المقبل.

الأسهم الأمريكية

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية عند الفتح بما يصل الى نحو 19.82 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.06% ليصل إلى مستوى 35436.80 نقطة.

كما ارتفع المؤشر ستاندرد إند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 16.95 نقطة، أو ما يعادل نسبته 0.37%، ليصل إلى مستوى 4571.84 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 85.36 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.60% ليصل إلى مستوى 14367.11 نقطة.

الأسهم اليابانية: نيكاي يغلق على انخفاض بضغط من موجة جني أرباح

الأسهم اليابانية

أنهى المؤشر نيكاي في أسوق الأسهم اليابانية تعاملات الجلسة خلال، اليوم الأربعاء، على تراجع وسط تداولات فاترة مع مواصلة المستثمرين بيع أسهم لجني أرباح بعد ارتفاع شهدته الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر نيكاي في أسوق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.26% ليصل إلى مستوى نحو 33321.22 نقطة بعد أن فتح على تراجع نسبته 0.49% وارتفاعه بعد ذلك خلال الجلسة.

وبدأ المستثمرون في موجة جني أرباح بعد أن وصل المؤشر لأعلى مستوى في 33 عاماً في 20 نوفمبر، لكن المؤشر لم يصل لإغلاق أعلى من مستوى سجله في الثالث من يوليو وهو 33753.33 وهو أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسوق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.51% ليصل إلى مستوى 2364.50 نقطة بضغط من تراجع أسهم البنوك.

وخسر مؤشر البنوك فى أسوق الأسهم اليابانية بنسبة 2.54% وشهد سهما مجموعة ميتسوبيشي المالية (يو.إف.جيه) ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تراجعا بنسبتي 2.83% و2.63% على الترتيب.

ومحا سهم فاست رتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو فى أسوق الأسهم اليابانية مكاسبه وأنهى الجلسة على تراجع بنسبة 0.61%.

لكن سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق ارتفع في أسوق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.69%، بحسب الأسواق العربية.