مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا،يستقبل بطل أوروبا 14 مرة ريال مدريد الإسباني فريق نابولي الإيطالي على ملعب سانتياغو برنابيو بدون أي ضغوطات بعدما حسم تأهله الى مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا مع بقاء مباراتين متبقيتين، بعد تصدره المجموعة الثالثة.

وأعلن يويفا موعد مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، لتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي | من هنــــا

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023/2024 برصيد 12 نقطة، فيما يأتي فريق نابولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وبالتالي فإن الريال قد ضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية، أما نابولي يحتاج إلى فوز وحيد دون النظر إلى باقي نتائج الفرق الأخرى في هذه المجموعة.

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

ونجح ريال مدريد في الوصول إلى دور الـ 16، بعد تصدره المجموعة، بالعلامة الكاملة 12 نقطة، بينما يطمح نابولي بتحقيق الفوز ونتيجة جيدة لتأمين مكانه في وصافة المجموعة والتأهل رفقة المرينجي.

ومن المنتظر أن يعتمد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، علي مجموعة العناصر الأساسية أمثال لونين، لوكاس فاسكيز، ناتشو، ألابا، فران جارسيا، فالفيردي، كروس، سيبايوس، بيلينجهام، رودريجو.

بينما يأتي تشكيل نابولي المتوقع: ميريت، دي لورنزو، رحماني، ناتان، خوان جيسوس، زامبو أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي، بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا.

تشكيل ريال مدريد ضد نابولي

في حراسة المرمى: لونين.

لونين. في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، ألابا، ناتشو.

لوكاس فاسكيز، روديجر، ألابا، ناتشو. في خط الوسط: فيدي فالفيردي، توني كروس، إبراهيم دياز.

فيدي فالفيردي، توني كروس، إبراهيم دياز. في خط الهجوم: جود بيلينجهام، خوسيلو، رودريجو.

تشكيل نابولي ضد ريال مدريد

يأتي تشكيل نابولي المتوقع، لمباراة ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، كالتالي:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورنزو، رحماني، ناتان، خوان جيسوس.

خط الوسط: زامبو أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي.

خط الهجوم: بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا.

حكم مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حكم مباراة ريال مدريد اليوم ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، ليتولى الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه حكمًا لمباراة الريال الليلة.

معلق مباراة ريال مدريد ضد نابولي اليوم في دوري الأبطال

حددت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، للتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 عبر قناة beIN SPORTS 1.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي | من هنــــا