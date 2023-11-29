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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اشتية: هناك صعوبة بالغة في معالجة الجرحى بغزة في ظل خروج الكثير من المشافي عن العمل

بوابة الوفد الإلكترونية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن الوضع في قطاع غزة خطير جدا، والمقلق هو عدد الإصابات الكبير في ظل صعوبة تقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم، وخروج العديد من المشافي عن العمل وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود ونقص الإمدادات الطبية.

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جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو، لبحث سبل تقديم الرعاية والخدمات الصحية في ظل العدوان الإسرائيلي على أبناء قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

 

وشدد اشتية على أهمية تنسيق الجهود مع وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية من أجل توفير خدمات الرعاية الصحية في كافة أنحاء قطاع غزة.

 

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، الأطباء حول العالم للخروج برسالة موحدة لكشف جرائم الاحتلال، والتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان بشكل فوري ودائم.

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