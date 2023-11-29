مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي يلا لايف بث مباشر اليوم 29-11-2023 في دوري أبطال اوروبا،نقدم لكم الان في هذا المقال بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد غلطة سراي في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم موسم 2023 ويتواجد المان يونايتد في المجموعة الاولى برفقة كل من غلطة سراي وكوبنهاغن وبايرن ميونيخ في دوري ابطال اوروبا.

يلا شوت مانشستر يونايتد ويتأخر غلطة سراي بفارق الأهداف عن كوبنهاجن صاحب المركز الثاني. وستكون مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات خارج أرضهم أمام كوبنهاجن، ويأملون أيضًا أن يخسر الدنماركيون في ألمانيا هذا الأسبوع. ويملك الأتراك أربع نقاط من نفس العدد من مباريات المجموعة. وكان فوزهم الوحيد هو الفوز 3-2 على ملعب أولد ترافورد. وعلى أرضهم، خسروا 3-1 أمام بايرن وتعادلوا 2-2 مع كوبنهاغن، ليعوضوا تأخرهم 2-0. شهد يوم السبت فوزهم على ألانيا سبور على أرضهم في الدوري التركي الممتاز وهم الآن في المركز الثاني في الجدول. وهو فوز مرحب به بعد هزيمتين متتاليتين. أدى مستواهم على أرضهم إلى خسارة واحدة فقط (أمام بايرن ميونيخ) في آخر 16 مباراة في الدوري والكأس. الرهان على تسجيل كلا الفريقين هو رهاننا المقترح.

وقد ضمن بايرن ميونيخ صدارة المجموعة الأولى، دون الحاجة إلى الحصول على أي نقطة في الجولتين المقبلتين، ويبقى الصراع قائمًا على البطاقة الثانية المؤهلة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ويدخل مان يونايتد بعدد كبير من الغيابات أمام غلطة سراي إلى 8 لاعبين بعد إيقاف راشفورد بجانب إصابة 7 لاعبين آخرين وهم كاسيميرو، ليساندرو مارتينيز، جوني إيفانز، كريستيان إريكسن، تايريل مالاسيا وأماد ديالو وماونت، مع وجود شكوك حول مشاركة هويلوند.

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

سجل كلا الفريقين في آخر ثلاث مباريات لفريق غلطة سراي على ملعبه في دوري أبطال أوروبا. شهدت سبع من آخر ثماني مباريات على ملعب غلطة سراي تسجيل كلا الفريقين. وشهدت المباراة العكسية فوز غلطة سراي بنتيجة 3-2. شهدت ثماني من آخر تسع مباريات لمانشستر يونايتد خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا تسجيل الفريقين لسجل الأهداف. سجل كلا الفريقين في 13 من آخر 16 مباراة لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.هذه مباراة يحتاج مانشستر يونايتد حقًا إلى الاستفادة منها. قد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى إنهاء موسمهم الأوروبي، لكن مستواهم خارج أرضهم كان جيدًا مؤخرًا. رغم ذلك، فإن مباراة غلطة سراي خارج أرضه ليست سهلة على الإطلاق وقد فازوا على يونايتد في أولد ترافورد

بث مباشر الان مانشستر يونايتد

بينما تنطلق مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر الان امام نظيرة غلطة سراي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة ال 6:45 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 7:45 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا 8:45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا والصومال 9:45 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي .

كما تنقل مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي بث مباشر اليوم الثلاثاء في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال اوروبا وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 2 بصوت المعلق الرياضي الشهير خليل البلوشي.