إحالة إنجي حمادة للطب الشرعي لإخضاعها لكشف المخدرات.. والمتهمة: كروان متجوزني عرفي

أمرت جهات التحقيق، بإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة للمتهمة إنجي حمادة، لاتهامها بنشر فيديوهات ومقاطع خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.

واصطحبت قوه أمنية صباح اليوم، الأربعاء، المتهمة إلى مصلحة الطب الشرعي، للتحليل لإثبات تعاطيها مواد مخدرة من عدمه.

أقرت إنجي حمادة المذيعة المغمورة أمام جهات التحقيق عن ظهورها في فيديو المطبخ، بأن كروان مشاكل من أمسك هاتفه وصوره خلال تواجدهما داخل المنزل، ولم تعلم أنه سيقوم بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

واطلعت جهات التحقيق على فيديو المطبخ لأنجي حمادة وكروان مشاكل، حيث ظهرت فيه المتهمة مرتدية تيشرتا كاشفا ويظهر معها كروان مشاكل عاريا، يقف خلفها ويضع يده على جسدها ويحتضنها من الخلف، ثم يتبادلان الرقص سويا والتمايل وهم محتضنين بعضهما البعض، على مقطع الأغنية التي تظهر في مقطع الفيديو.

وقالت المتهمة سماح المعروفة باسم إنجي حمادة: أنا وكروان مشاكل لسه مستمرين في زواجنا العرفي بس حصل بينا خلافات في الفترة دي، بسبب إني نشرت مقطع فيديو واحنا بنتزوج وهو مكنش عاوز واحدة معينة تعرف إننا بنتجوز وعلشان كده هو نشر الفيديوهات اللي أنا ظهرت معاه فيها.

وجاءت تفاصيل العقد العرفي الذي اطلعت عليه جهات التحقيق: بسم الله الرحمن الرحيم عقد عرفي يوم 2023/10/1 عقد زواج شرعي على كتب الله وسنة رسوله أحمد.ع والسيد س.م بحضور الشاهدين البالغين العاقلين العارفين الشخصية المتعاقدين والشروط المطلوبة شرعا، وقانونا باعتبارها شهادة معروفة الشاهد الأول ع. ن، شريف.ث وموقع من الطرفين/ أحمد.ع وسماح.

وقررت جهات التحقيق حبس سماح مصطفى، المعروفة بـ إنجي حمادة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور والخروج عن عادات وقيم المجتمع المصري.



ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة «لها معلومات جنائية» – والمطلوب التنفيذ عليها في عدد من القضايا «تبديد – آداب عامة»، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي «بيجو لايف – تيك توك» والتي تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

انفجار إطار سيارة وراء مصرع شخصين في حادث بالشيخ زايد

لقي شخصين مصرعهما إثر اصطدام سيارة نقل بهما أعلي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل انفجر إطارها الخلفي فاختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة بيده واصطدامها بشخصين مما تسبب في مصرعهما.

وتحفظ رجال الأمن علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ابن القنصل.. 10 سنوات سجن تكتب نهاية مزور سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم، متهم تقمص دور ابن القنصل في سوهاج وزور المستندات الرسمية لبيعها على عملاءه بالسجن المشدد 10 سنوات.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه وآخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو شهادة التخرج منسوب صدورها إلى كلية التمريض بأن قاما باصطناعها على خلاف الحقيقة ومزيلة ببيانات منسوبة للعاملين ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وذلك لتقديمه إلى مصلحة الأحوال المدنية بسوهاج.

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

انهيار عقار من طابقين في بولاق أبو العلا

انهار عقار مكون من طابقين، وتم استخراج طفل من أسفل العقار، وذلك في شارع درب الجمالة المتفرع من شارع السبتية حارة الشرفاء في منطقة بولاق أبو العلا، بمحافظة القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا مفاده بانهيار عقار مكون من طابقين، ونصف منزل آخر، وتم استخراج طفل من أسفل العقار في منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج طفل من أسفل العقار، وتجري قوات الحماية المدنية جهودها لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.