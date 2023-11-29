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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

منى الشاذلي تستضيف ابنة العالم الكبير مصطفى محمود

منى الشاذلي مع ابنة
منى الشاذلي مع ابنة مصطفى محمود

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها الاجتماعي الشهير “معكم”  ابنة العالم والطبيب والأديب الشهير الدكتور مصطفى محمود، في حلقة خاصة للحديث عن كواليس تذاع لأول مرة  حول الإعداد للبرنامج التليفزيوني "العلم والايمان" الأطول والأشهر في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة يوم الجمعة في الساعة التاسعة مساءً على قناة CBC.

 

أكدت ابنته خلال الحلقة أن والدها لم يكن يخطط لتقديم البرنامج وأنه فقط كان معدًا للمادة العلمية التي ستقدم خلاله، وبعد عرض فكرة البرنامج على عدد من الإذاعيين المشاهير رفضوا لصعوبة عرض المادة العلمية وقتها كان الاختيار أن يقدم الدكتور مصطفى محمود البرنامج لكونه الأقدر بشرحها للمشاهدين.

 

فيما توضح الابنة  أن والدها الذي تحول إلى نجم ساطع في مجال التليفزيون كان خجولا جدًا في طفولته ولم يتوقع أحد من أسرته أن يحقق تلك الشهرة الواسعة، كما تكشف أن والدها كان له توأم ولكنه توفى.

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