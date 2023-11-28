الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بما يصل الى نحو 3.7 نقاط ليبلغ مستوى 6638.65 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 %.

الأسهم الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 198.1 مليون سهم عبر 11324 صفقة نقدية بقيمة 48.2 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى الأسهم الكويتية بنحو 1.06 نقطة ليصل عند مستوى 5434.72 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.02 % من خلال تداول 108.6 ملايين سهم عبر 5412 صفقة نقدية بقيمة 21.5 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 1.01 نقطة ليبلغ مستوى 5336.12 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.02 % من خلال تداول 3824 مليون سهم عبر 3824 صفقة نقدية بقيمة 18.7 مليون دينار كويتي.

مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على تباين

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1,951.45 نقطة بارتفاع قدره 1.25 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.59 نقطة بانخفاض قدره 1.39 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية نحو 572 ألفاً و801 سهم بقيمة إجمالية قدرها 269 ألفاً و53 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق تعاملاته على منخفضًا

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.20 %، بواقع 19.670 نقطة، لينزل إلى مستوى 10007.210 نقاط.

وجرى خلال جلسة الأسهم القطرية، اليوم، تداول 131 مليونًا و503 آلاف و463 سهمًا، بقيمة 413 مليونًا و 75 ألفًا و369.247 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15 ألفًا و680 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، بينما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 585 مليارًا و490 مليونًا و808 آلاف و480.850 ريالًا، مقارنة بـ585 مليارًا و803 ملايين و515 ألفًا و277.030 ريالًا، في الجلسة السابقة.