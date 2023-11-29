حفلات اليوم الوطني الإماراتي| قائمة نجوم الليلة الغنائية الثانية

تستعد الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بعيدها الوطني الـ 52، بين أنشطة ترفيهية وفنية وثقافية تجوب أنحاء الدولة، والتي تقام في الثاني من ديسمبر من كل عام.

خريطة احتفالات اليوم الوطني في أبو ظبي

وعلى الصعيد الغنائي، تشهد الإمارات عدد من الحفلات الغنائية لكبار النجوم العربية والخليجية، حيث تشارك كلا من “ديانا حداد، حمد العامري، عيضة المنهالي، أصيل هميم”. بمنطقة العين سكوير في العاصمة أبو ظبي.

نبذة عن اليوم الوطني الإماراتي

في 2 ديسمبر من كل عام تحتفل فيه دولة الإمارات بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد عام 1971، وفي هذه المناسبة الوطنية تعطل الدوائر الحكومية والخاصة يومي 2 و 3 ديسمبر.

تنطلق الألعاب النارية في جميع أنحاء مدينة أبوظبي في ليلة 2 ديسمبر، في مشهد ساحر يزين سماء المدينة. وتستمر الألعاب النارية لمدة ساعة كاملة، وتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

تم اعتماد شعار "روح الاتحاد" ليكون الشعار الرسمي للاحتفالات في اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تعميمه ليكون شعاراً رسمياً لكافة الفعاليات في كل إمارات الدولة. واستمد تصميم الشعار من رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

تستضيف أبوظبي في اليوم الوطني العديد من الحفلات الغنائية التي يقدمها نخبة من الفنانين الإماراتيين والعرب، حيث يحرص الفنانون على تقديم أجمل أغانيهم الوطنية في هذه المناسبة.

كما يقام مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة، ويضم مجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية والثقافية، مثل المعارض الفنية والحرف اليدوية والعروض الشعبية. ويهدف المهرجان إلى إحياء التراث الإماراتي وتعريف الأجيال الجديدة به.

يضم المهرجان العديد من المعارض الفنية التي تعرض أعمال الفنانين الإماراتيين المعاصرين، كما يضم العديد من الحرف اليدوية الإماراتية التقليدية، مثل صناعة السدو والتلي والنقش على الخشب.

تتزين مدينة أبوظبي بأجمل الزينة والأضواء في احتفالات اليوم الوطني، حيث تزين المباني والشوارع بالأعلام الوطنية والصور واللوحات الاحتفالية.

تحرص الجهات الحكومية والخاصة على تزيين شوارع المدينة وواجهاتها البحرية، لتعكس روح الوطنية والاحتفال بهذه المناسبة. وتضم الزينة في أبوظبي العديد من الأشكال والتصاميم المميزة، مثل أشكال علم الإمارات وصور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.