فريق مصطفي محمد.. نانت الفرنسي يُعلن عن مدربه الجديد

أعلن نادي نانت الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد عن تعيين المدرب الفرنسي جوزلين جورفينيك مديرًا فنيًا للفريق وذلك بعد إقالة مدربه بيير أريستوي لسوء التنائج.

وقال نانت في بيانه، إنه قرر تعيين جوزلين جورفينيك خلفاً للمدير الفني السابق بيير أريستوي، حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار تمديد العقد لموسم آخر.

يُذكر أن أريستوي، المدرب السابق لفريقي تحت 19 عاما والرديف في نانت، تولى قيادة الفريق الأول قبل أربع مراحل من نهاية الموسم الماضي، فأنقذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

لكن تراجع الفريق في الآونة الأخيرة، حيث حصل على نقطة واحدة فقط في المراحل الأربع الماضية، ونزوله إلى النصف الثاني من جدول الترتيب، دفع مسؤولي النادي إلى اتخاذ قرار استبداله.