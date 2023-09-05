عاجل
الدولار يتسبب في وعكة صحية خطيرة لمحمود الخطيب.. فيديو الأرصاد الجوية تُحذر.. غدًا بداية موجة شديدة الحرارة أيمن زيدان ينجو من الموت والعناية الإلهية تنقذه من انفجار مروع خالد الجندي يصفع داعية عمرة البدل.. ويكشف حكم الحج بالإنابة في الدين (شاهد)
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية

الشيخ سالم عبدالله
الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

 

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اتصالاً هاتفيًا اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، تناول خلاله العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة.

txt

الكويت ترسل مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للسودان بالتنسيق مع القاهرة

وأفادت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم - بأنه تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام الثنائي وكل ما من شأنه أن يحقق الصالح المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين.

الجريدة الورقية