الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. راعٍ جديد علي قميص الزمالك اليوم أمام فيوتشر

الزمالك
الزمالك

تشهد مباراة الزمالك ونظيره فريق فيوتشر مساء اليوم الأربعاء، ظهور راعٍ جديد علي قميص الفريق للمرة الأولي خلال هذا الموسم.

حيث أتم مسؤولي نادي الزمالك تعاقدهم مع شركة seven المعروفة سابقًا باسم BelCash، للإستثمار وذلك للظهور علي " كم" قميص الفريق بداية من لقاء اليوم.

 

الزمالك

354
354
684768
684768

 

 

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك نظيره فيوتشر في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، سيد عبدالله نيمار، إبراهيما نداي.

في خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، يوسف أوباما، محمود عبدالرازق شيكابالا.

 

الجريدة الورقية