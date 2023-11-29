تكليف الدكتور محمد شقوير وكيلًا لوزارة الصحة بكفر الشيخ

أصدر وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، القرارا رقم 461 لسنة 2023، بتكليف الدكتور محمد أحمد إبراهيم شقوير، أخصائي طب بشري بمديرية الشئون الصحية بالجيزة للعمل وكيلًا لوزارة الشئون الصحية والإسكان بمحافظة كفر الشيخ، وذلك اعتبارًا من يوم 3 ديسمبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.

وجاء قرار الدكتور خالد عبد الغار، وزير الصحة والسكان بتعيين وكيل وزراة للشئون الصحية الجديد بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد أن أحيلت وكيلة وزارة الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، للتقاعد وذلك لبلوغها سن التقاعد القانونية.

وشغل الدكتور محمد أحمد إبراهيم شقوير، منصب مدير مستشفى أم المصريين، منذ العام الماضي، وكذلك شغل وظيفة مدير عام إدارة الطوارئ والتخصصات الطبية بوزارة الصحة والسكان، كما شغل ، منصب أمين مساعد نقابة أطباء الجيزة، بعد أن فاز بعضوية النقابة عدة مرات عن طريق الانتخاب.