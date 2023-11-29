سلمى ابو ضيف تتصدر غلاف Harper's Bazaar بأحدث صيحات موضة شتاء 2024

خضعت الفنانة سلمى أبو ضيف لجلسة تصوير جديدة Harper's Bazaar لتكشف عن أحدث صيحات الكاجوال المتنوعة لخريف وشتاء 2023-2024.

وتنوعت إطلالات سلمى أبو ضيف بين الكاجوال والكلاسيك على صفحات مجلة Harper's Bazaar التي أجرت معها حوارا حول أسرار في حياتها الفنية والشخصية.

وجاءت الإطلالات متنوعة وغاية في الأناقة والنعومة لشتاء دافى أنيق، حيث ارتدت بالطو طويل فضفاض يميل للأستايل الكلاسيكي صمم من قماش الجوخ باللون الجملي فيما ظهرت بجوار طويلة مع سليبر مسطح.

وظهرت سلمى بإطلالة كاجوال من الزمن العتيق ليعود من جديد الجينز ويكتسح عالم الموضة ويكن اختيار أمثل لمحبات الأناقة، حيث ارتدت بدلة جينز تنتمي لصيحة الأوفر سايز مع بلوفر صوف وقميص أبيض.

وبدت بقميص صوفي بنصف كم صمم من خيوط الصوف باللونين الأحمر والبيج لترضى كافة الأذواق.

ولا شك أن سلمى أبو ضيف تضامنت مع أهل غزة من خلال نشر الكثير من الرسائل باللغة الإنجليزية على حسابها بموقع انستجرام ونشرت الكثير من صور الاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ومن بين رسائلها قالت "لا، نحن لا نحب الدم، ولا نحب كوننا مظلومين وقتلى ومحرومين من حقوقنا الأساسية، وهذا العالم الأبيض الذي لا يعنيه قتلنا، وإرهابنا وسرقة أرضنا وحرق أبنائنا أحياء، الآن وفجأة صحى من نومه ويشير بأصابعه علينا لرفضنا أن نموت".

وتابعت: الفلسطينين والإسرائيلين، على حد سواء، حذروا العالم لسنوات طويلة أن هذا سيحدث، قلنا لكم أن هذا الاحتلال وحشي، وهذا النظام مبتذل، والحكومة الإسرائيلية تحكم بطريقة فاشية ولا أحد يسمع.

وفي منشور تاني، كتبت سلمى: "في كل ثورة وحرب شهدتها على مدار حياتي، تعلمت شيئا جديدا ووحشيا حول حقيقة الحياة والإنسانية.

يذكر أنه عرض لسلمى أبو ضيف حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل"، وشارك في بطولتها كل من غادة عبد الرازق، سلمى أبو ضيف، خالد أنور، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار.

كما تشارك سلمى في النسخة الجديدة من "أنف وثلاث عيون" رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال الشهور القليلة ال ُمقبلة من 2023.

النسخة الجديدة من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة دينا الشربيني كضيفة شرف الفيلم.

تدور الأحداث حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة وعلى مر السنوات اقترب جدا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للإبتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.