الكرملين: حلف الناتو يهدف إلى احتواء روسيا ويضحي بالشعب الأوكراني من أجل هذا الهدف

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعمل على احتواء روسيا والتضحية بالشعب الأوكراني في الحرب ضد روسيا.

وقال المتحدث الروسي -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الناتو يعتبر روسيا خصمًا. الناتو هو تحالف تم إنشاؤه كأداة للمواجهة. لقد تم تصميمه على هذا النحو. وقد تم بناء هيكله بطريقة تجعله في الواقع عنصرًا للمواجهة وأداة لاحتواء سياستنا وبلادنا بطريقة أو بأخرى.

وأضاف "بغض النظر عما يتم اختراعه هناك، وبغض النظر عن التصريحات التي يمكن الإدلاء بها، فإن الهدف الرئيسي للتحالف هو ذلك بالضبط".

وأشار إلى أن الحلف لا يتخلى عن خططه لاحتواء روسيا، موضحًا أنه استخدم الشعب الأوكراني كـ"كبش فداء" في الحرب ضد روسيا.

واختتم بيسكوف تصريحه بالقول "إننا نتفهم ذلك جيدًا ونبني سياستنا الإضافية وفقًا لهذه الحقائق على وجه التحديد. والعملية العسكرية الخاصة مستمرة".