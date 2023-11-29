محافظ أسيوط يستلم 50كوبون لأجهزة عرائس للأسر الأكثر احتياجاً

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بمكتبه بالديوان العام، إبراهيم عطي الرئيس التنفيذي لأفرع البنك الزراعى المصري لبحث سبل التعاون في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر استحقاقًا على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ... جاء ذلك بحضور أيمن اليماني رئيس قطاع أسيوط بالبنك الزراعي المصري ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ووفاء أحمد عبدالمعطي مدير إدارة التجزئة بالبنك الزراعي المصري بأسيوط ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة ومحمد عبدالحفيظ مدير إدارة الشئون الإدارية بالمحافظة.

حيث رحب محافظ أسيوط بالضيوف على أرض المحافظة مؤكدًا على التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي المصري لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا لتو فير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني المجتمعي الذي يقدمه البنك الزراعي المصري تحت رئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك في المساهمه الفعالة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا ومساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديدمن المبادرات الرائدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية مما يساهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم لافتًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح اللواء عصام سعد إنه تم - خلال اللقاء - استلام عدد (50) كوبون لأجهزة عرائس الكوبون الواحد يتضمن أجهزة "ثلاجة وغسالة وبوتاجاز" بالإضافة إلى عدد (3000) كوبون لصرف مواد غذائية بقيمة 200 جنيه للكوبون الواحد مشيدًا بمبادرة البنك الزراعي المصري والتي تأتي تماشيا مع المبادرات الانسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كافة المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف القري والمراكز والمدن وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة لهم مؤكدًا إنه سيتم التدقيق في اختيار الحالات المستحقة وسيتم التوزيع خلال احتفالية سيتم تنظيمها بديوان عام المحافظة بحضور المستفيدين.

ومن جانبه قدم إبراهيم عطي الرئيس التنفيذي لأفرع البنك الزراعى المصري الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه لجهود البنك الزراعي المصري مشيدًا بالتعاون الكبير مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط في كافة مجالات التنمية التي ينفذها البنك وبصفة خاصة المسئولية المجتمعية تجاه المواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم