موسكو تحذر.. كييف من المحتمل ان تلجأ إلى الأسلحة البيلوجية في الحرب

حذر قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، إيغور كيريلوف، من أن من المحتمل أن تلجأ القوات الأوكرانية القدوم نحو استخدام الأسلحة البيولوجية وهذا بسبب فشل "هجومها المضاد"، وأشار إلى أنه خلال العملية العسكرية الروسية، تم تسجيل 17 حالة استخدام لمكونات الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الأوكرانة لتسميم المنتجات الغذائية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً.

وقال كيريلوف: "نظراً إلى حقيقة أن القوات الأوكرانية بشكل عام فشلت في تحقيق أي نجاحات جدية خلال ما يسمى الهجوم المضاد، فإن وزارة الدفاع ترجح حدوث تحول في نشاطها نحو أشكال الحرب غير العادية، بما في ذلك استخدام الأسلحة البيولوجية"، مضيفاً أنه قد يكون ذلك تلوثاً متعمداً لمصادر المياه، بما في ذلك مياه الشرب والإمدادات الغذائية والزراعة.

كما أردف أن "الدليل غير المباشر على ذلك هو اكتشاف عدد كبير من السلالات المنقولة من المجموعات الأميركية للمزارع الحرارية في المناطق المحررة، فضلاً عن الوسائط البيولوجية المجمدة لزراعة مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية"، وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء.

قوات ترتدي وقاع غازل من الاسلحة البيلوجية

وختم قائلاً إن الكيميائيين العسكريين الروس اكتشفوا عدداً من المركبات الكيميائية في مكونات الأسلحة الكيميائية للقوات الأوكرانية والتي يتم إنتاجها حصرياً "في دولة واحدة فقط"، موضحاً أنها "باهظة الثمن للغاية، ولديهم "هوس" كبير حول هذه المادة".

يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسيةفي فبراير 2022، اتهم مسؤولون روس، كييف بالاستعداد لاستخدام أسلحة غير تقليدية، مثل أسلحة بيولوجية أو قنبلة تحتوي على مواد مشعة.

كما اتهموا الولايات المتحدة بإجراء تجارب على أسلحة بيولوجية في مختبرات على الأراضي الأوكرانية.

فيما رفضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون تلك الاتهامات، مرجحين أن تكون مقدمة محتملة للجوء روسيا نفسها إلى مثل هذه الأساليب.

ومنذ يونيو 2023، يشن الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً صعباً جداً في الشرق والجنوب، فيما اصطدم بخطوط الدفاع الروسية القوية.