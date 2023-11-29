"زووم إفريقيا" في تغطية خاصة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة المغربية

تُقدم الإعلامية سالي عاطف، مُقدمة برنامج "زووم إفريقيا" على قناة CBC، حلقة جديدة ومميزة خاصة بتغطية فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمدينة الحسيمة المغربية، بحضور عدد كبير من الفنانين في كافة أنحاء العالم.

وأجرت الإعلامية سالي عاطف، لقاء خاص مع الفنان باسم سمرة؛ للحديث عن مهرجان الحسيمة بالمغرب ومشاركته وتكريمه.

وكشفت صوفيا اغيلاس، رئيسة المهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة، بداية فكرة المهرجان، وأبرز الأعمال المشاركة.

وعن مدينة الحسيمة المغربية ومعالمها السياحية، أجرت سالي عاطف، لقاءٍ مع مليكة بلال، صاحبة جمعية غوص، للحديث عن الأنشطة البحرية في مدينة الحسيمة المغربية.

وتحدث الفنان والمنتج رشيد الوالي، عن تاريخه الفني مع عالم السينما والدراما، على هامش المهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة.

يذكر أن برنامج "زووم افريقيا" يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة السادسة مساء على قناة CBC.