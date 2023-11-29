المشدد 5 سنوات لعاطل لاتهامه بإلقاء مياه نار على موظف بالخانكة

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، لاتهامه – وأخرين هاربين – بالتعدى بالضرب على موظف بأحد شركات الدعاية، وإلقاء مادة حارقة "ماء نار" عليه، وإحداث عاهة مستديمة له تقدر بنسبة 50%، بسبب خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

المشدد 5 سنوات لعاطل لاتهامه بإلقاء مياة نار وأخرين هاربين على موظف بالخانكة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدى عمار، وأمانة سر نادر السقا،

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12600 جنايات مركز الخانكة لسنة 2018، والمقيدة برقم 1273 لسنة 2018 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد أ س"، عاطل، و"سید أ س"، هارب، و"أحمد س ج"، هارب، لأنهم فى يوم 7 / 11 / 2017، ضربوا عمدا المجنى عليه "أحمد محمد عبد الرسول أحمد"، ذلك بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ضربه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات موضوع الاتهام اللاحق.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى قام المتهمين الثانى والثالث، بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على وجهه وجسده حال تواجد المتهم الأول محرزا سلاحا أبيضا "سكين" للشد من أزرهم، قاصدين من ذلك إحداث إصابته مما أحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعى، والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة تزيد نسبتها على 50%.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض "سكين"، كما حازوا وأحرزوا بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أداة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص "مياه نار".

ضبط 2750 عبوة سجائر مهربة بحوزة مندوب مبيعات بالقاهرة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بمحافظة الدقهلية حال استقلاله سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته 2750 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها ومبلغ مالي.

وبسؤاله أقر بأنه يعمل مندوب لدى إحدى الشركات لتجارة السجائر، ويقوم بتوزيع السجائر المهربة جمركيًا المضبوطة بحوزته على تجار التجزئة، وأن المبلغ المضبوط بحوزته حصيلة البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية.