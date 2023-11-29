مسرحية علي بابا| انطلاق العرض الأول في موسم الرياض.. غدًا

يبدأ عرض مسرحية علي بابا، غدًا الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، التي تستقبل عدد كبير من المسرحيات المصرية والعربية.

موعد عرض مسرحية علي بابا

ومن المقرر أن يتم عرض المسرحية في الفترة بين 30 نوفمبر - 4 ديسمبر على مسرح بكر الشادي، وتبقى عدد قليل من التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

قصة مسرحية علي بابا وأبطالها

تدور قصة مسرحية علي بابا حول شخص يهوى العمل في ميكانيكا السيارات، وينتقل إلى عالم آخر يواجه فيه عدد من التحديات والمصاعب مع أبطال العمل.

مسرحية علي بابا من بطولة محمد سعد، وسامي مغاوري، وكريم مغاوري، وويزو، ودارين حداد

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.