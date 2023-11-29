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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا يرحب بزيارة السفيرة سها جندي

الاتحاد العام للجالية
الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا

رحب الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا، بزيارة معالي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ،فى إطار جولتها لعدد من الدول الأوروبية لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، التى ستنطلق خلال ساعات، ويتقدم الاتحاد بخالص الشكر والتقدير والتحية لمعالي الوزيرة على ما قامت به من مجهودات كبيرة، لإزالة ايه معوقات تواجه المصريين بالخارج، ونتقدم بالشكر أيضًا إلى معالي السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بفرنسا، الرمز المشرف للدبلوماسية المصرية، صاحب الأدوار الوطنية دوما لدعم الوطن وأبناء الوطن بالخارج والداخل.

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صبحي: تواصل دائم مع شباب المصريين بالخارج ودمجهم مع أقرانهم بالداخل

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وزيرة الهجرة تصل باريس لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأعرب الاتحاد عن مدى سعادته باللقاء ،حيث أن الجالية المصرية بفرنسا تحظى ببعثة دبلوماسية متميزة، وفى الآونة الأخيرة تطورت العلاقات المصرية الفرنسية، وتحققت إنجازات غير مسبوقة على مدى التاريخ من خلال اختيار سفراء عظماء لمصر في فرنسا، وناشد الاتحاد المصريين بالخارج عامة وفي فرنسا خاصة بالتضامن والدفاع عن الوطن، وأن الأوطان لا تبنى الا بسواعد أبنائها، ويشيد الاتحاد بأدوار وزيرة الهجرة، بما تحقق من إنجازات للمصريين بالخارج، والأدوار الوطنية التي يقوم بها معالي السفير علاء يوسف ويناشد الاتحاد أفراد الجالية عامة على التمسك بحقوقهم وأن يمارس كل مصري حقه الذي كفله الدستور في أن يشارك في الانتخابات الرئاسية ،وتحيا مصر بشرفاء الوطن والقيادة الحكيمة، فمصر أصبحت أقوى دولة في العالم حفظ الله مصر من كل سوء. حضر الاجتماع كلا من عبد الحميد نقريش الأمين العام للاتحاد ممثل الجالية بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج ،و نسيم كامل رئيس جمعية الشباب القبطي بفرنسا عضو مجلس إدارة الاتحاد، وجبريل محفوظ مقرر الاتحاد رئيس جمعية التضامن المصري الفرنسي، وعدد من ممثلي الاتحاد، وأعضاء بالاتحاد العام للمصريين بالخارج وأعضاء ومنسقي لحملة مواطن لدعم الوطن.

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