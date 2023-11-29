الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وكيل الشباب والرياضة بشمال سيناء يجتمع بالمكلفين بأداء الخدمة العامة من خريجى الجامعات

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء خرجين الكليات والمعاهد لاداء الخدمة العامة, بحضور أنوار الطاهر رئيس وحدة التدريب بالموارد البشرية ,و أحمد رمضان إخصائي رياضي بالتنمية الشبابية بالمديرية .

وتناول اللقاء ، أن الخدمة العامة هي إحدي آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعى الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

وخلال لقائه بالشباب أثنى  حسن عبدالوهاب على  تطوع مشروع ( YLY) ، وأشار الى أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع التطوعية داخل وزارة الشباب والرياضة.

وصرح إن المشروع فرصة مهمة للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، والمساهمة في صنع القرار ووضع السياسات التي تلبي احتياجاتهم ونحن نولي أهمية كبيرة لصوت الشباب ونعمل جاهدين لضمان مشاركتهم الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك الشباب والرياضة."

وقال حسن عبدالوهاب خلال الاجتماع ، نسعى لتعزيز روح الانتماء والتفاعل بين الشباب من خلال توسيع نطاق المشاركة الشبابية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، حيث يمثل للشباب جزءًا فاعلًا في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة وأنشطتها مبادراتها.

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