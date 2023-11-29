طائرة مسيرة إيرانية ترصد حاملة طائرات أمريكية في خليج عدن وبحر عمان

كشفت القوات البحرية الايرانية، عن مشاهد لقيام طائرة ايرانية بدون طيار، رصدت حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" والتي تستقر في خليج عدن وبحر عمان، وذلك بعد أيام من تأكيد قائد السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، "علي رضا تنكسيري"، أن "المسيرات الإيرانية حلقت فوق رؤوسهم ورصدتهم، ووجهنا إنذاراً مباشراً، للأسطول الأمريكي.

ونشرت مشهد السطح العلوي لحاملة الطائرات الأمريكية، مع مشاهد للطائرات في وضعية الاصطفاف وأخرى في وضعية الاستعداد، بالإضافة إلى مروحية كانت في وضعية هبوط على متن حاملة الطائرات.

أمس

وأعلن سلاح البحرية الإيراني أن "القوات المنتسبة إليه تمكنت من خلال تبادل المعلومات مع القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، وفي ضوء استشرافها التام على مضيق هرمز، من تتبع هذا الأسطول البحري ورصده تحركاته داخل المنطقة".

ونوه التقرير الذي نقلته قناة "العالم" الإيرانية، إلى أنه "وفي ضوء تصريحات القادة العسكريين والمسؤولين رفيعي المستوى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن وجود حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور، إذ لا يؤدي إلى أي تغيير (إيجابي) في الوضع الأمني للمنطقة، بل يسبب التوتر وانعدام الأمن الإقليميين؛ ذلك أن دول المنطقة قادرة بنفسها على ضمان أمنها دون تدخلات الأجانب، وعليه فإنه لا داعي للوجود الأمريكي في المنطقة".

وبدوره، قال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون إن وزارة الدفاع الأمريكية تقيم حادثة رحلة طائرة إيرانية دون طيار بالقرب من حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور".