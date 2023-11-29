الإحصاء: 152.9 الف كم أطوال شبكة الطرق في مصر

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية بلغت 152,9 ألف كم عام2021/ 2022 وفقاً لجهات التنفيذ والاشراف ،وبلغت إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة فقط على مستوى الجمهورية 124.9ألف كم ،كما بلغ إجمالى أطوال شبكة. الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 28 ألف كم عام 2021/ 2022.



اشار الجهاز الى أنة طبقاّ للتبعية بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 28.8 ألف كم بنسبة 18.8 ٪ ، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 106.1 ألف كم بنسبة 69.4٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 17.1 ألف كم بنسبة 11.2٪ من الإجمالى عـــام 2021/ 2022 .



كما بلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 46016 كوبرى منها 40263 كوبرى تابعة لوزارة الموارد المائية والري بنسبة 87.5٪ ، 2334 كوبرى تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 5.1 ٪ ، 2284 كوبرى تابعة لمديريـات الطرق/ المحليات بالمحافظات بنسبة5 ٪، 174 كوبرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 0.4 ٪ ، 939 كوبرى تابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر بنسبة 2 ٪ ، 7 كباري تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 0.02 ٪ , 15 الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03٪ من الإجمالي عام 2021/ 2022.



وطبقاً للاستخدام بلغ عدد كباري المشاه 9 كباري بنسبة 0.4٪ ، كبارى المركبات 1192 كوبرى بنسبة 51.1٪ ، 1133 أخري بنسبة 48.5٪ من إجمالي أعداد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري عام 2021/2022.

وأشار الجهاز الى أن إجمالى عدد الإنفاق طبقا للتعبئة بلغت 241 نفق ، منها 139 نفق تابع للهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 57.7٪ ، 66 نفق تابع لمديريات الطرق / المحليات بنسبة 27.4٪ ، 24 نفق تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 10٪ ، 5 أنفاق تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 2.1٪ ، 7 أنفاق تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 2.9٪ من الإجمالي عام 2021/ 2022 .

وطبقا للاستخدام فقد بلغ عدد أنفاق المشاه 39 نفق بنسبة 16.2٪ ، أنفاق السيارات 202نفق بنسبة 83.8٪ من الإجمالى عام 2021/ 2022 .