شباب ورياضة سوهاج تنفذ فاعليات "High QUALIFIED" بمركز الإبداع الرقمي كرياتيفا

نفذت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة مع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري فعاليات HIGH QUALIFIED بمركز الإبداع الرقمي كرياتيفا سوهاج بمقر جامعة سوهاج الجديدة بحضور محمد زكريا وكيل مديرية للرياضة وأحمد عبد العزيز معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب .

بدأ اليوم بحضور المهندس عمر سمير الذي قام بالتحدث عن تطوير المهارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي .

ورحب محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة بالحضور وقدم التحية للمتطوعين على نجاحهم ومشاركتهم في جميع الغاعليات التي تنفذها المديرية متمنيا لهم دوام التوفيق ونقل تحية الدكتور محمد فريد شوقي للمتطوعين وللحضور واهتمامه البالغ بجميع الغاعليات التي يتم تنفيذها من أعضاء yly سوهاج .

أعقبه المهندس محمود قاسم الذي تحدث عن تطوير المهارات التي تؤهل الشباب لسوق العمل .

واستكمالا لاهم الموضوعات المطروحة في الايفينت تحدث الدكتور عمر الخطيب عن كيفية الإهتمام بالصحة النفسية وماهي أكثر الامراض النفسية انتشارا وكيفية علاجها.

وتحدثت الدكتورة إسراء عمر عن الصحة الجسدية وكيفية الإهتمام بها باسهل الطرق الممكنة وأهمية ممارسة الرياضة على الصحة الجسدية والنفسية .

وجرى خلال الفعالية عمل سحب على الهدايا المقدمة من الراعي الرسمي للايفينت " دكتور جيم"

وقدم أحمد عبد العزيز منسق المبادرة بالمديرية الشكر لجميع المتطوعين القائمين على تنفيذ الفاعلية وما بذلوه من جهد يقيادة محمد ثابت رئيس الفريق من الشباب

وفي نهايه الايفينت تم تكريم المتحدثين بدروع تذكارية مقدمة من متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY سوهاج .