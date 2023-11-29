إقالة مدرب مصطفى محمد من تدريب نانت

أعلن نادي نانت الفرنسي إقالة مدربه ، بيير أريستوي، وجهازه الفني بشكل رسمي عن تدريب الفريق الكناري.



وكان بيير أريستوي تولى قيادة تدريب نانت قبل نهاية الموسم الماضي، بعد رحيل أنطوان كومباريه بسبب سوء النتائج الفنية.



كان أريستوي جاء تحسين النتائج بعد الخسائر المتتالية التي تلقاها نانت في الموسم الماضي، ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.



لكن في الفترة الأخيرة كانت النتائج سيئة ما جعل إدارة نانت تقرر إقالته من تدريب الكناري بشكل رسمي.

لم يحقق نانت الفوز في آخر أربع مباريات في مسابقة الدوري الفرنسي، بعدما تلقى الهزيمة في 3 مواجهات، وتعادل في آخرى.



كان آخر انتصار لـ نانت في الدوري الفرنسي أمام مونبيليه في 22 أكتوبر الماضي.



كان مصطفى محمد أنتقل إلى نانت الفرنسي في الموسم الماضي، ويعتبر الهداف لدى الكناري في الوقت الحالي.



وأشار النادي الفرنسي في بيانه الرسمي أن سيعلن خلال ساعات عن البديل لتدريب الفريق الكناري اليوم الأربعاء.

