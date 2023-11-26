موعد مباراة نانت ولوهافر بالدوري الفرنسي

يستعد نانت لمواجهة قوية أمام لوهافر، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة.

ويبحث نانت، والذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، حيث يرغب الجهاز الفني، بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام ميتز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

في المقابل، يدخل لوهافر المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يرغب في تحقيق الانتصار، بعد التعادل الأخير أمام موناكو بدون أهداف، ومن قبله الفوز على تولوز بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد مباراة نانت ولوهافر اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة نانت أمام لوهافر في الرابعة من عصر اليوم الأحد، والتي يشهدها معقل نانت.

القنوات الناقلة لمواجهة نانت ولوهافر

تُنقل مباراة نانت ولوهافر عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي ستنقلها قناة beIN Sports HD Xtra 1.

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