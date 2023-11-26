الأحد 26 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت الرسمي أمام لوهافر

نانت الفرنسي
نانت الفرنسي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت عن تشكيل الفريق أمام لوهافر، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

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ويقود المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد تشكيل نانت الرسمي أمام لوهافر، في المباراة التي تنطلق في الرابعة من مساء اليوم.

تشكيل نانت الرسمي أمام لوهافر

حراسة المرمى: ألياتن لافون.

الدفاع: إراي كومارت، شارل كاستيليتو، جين كيفين دوفيرن.

الوسط: سيسوكو، دوجلاس أوجستو، بيدرو شيريقيلا، رونايل بيير جابرييل.

الهجوم: موسيس سيمون، مصطفى محمد، إجناتيوس جاناجو.

ويحتل نانت تاسع ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم برصيد 14 نقطة، حيث جمعهما من 11 لقاء، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في مباراتين، وخسر 5 لقاءات.

بينما يحل لوهافر في المركز السابع بترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، ويسعى لتخطي نانت، للوصول إلى فرق المقدمة؛ حيث تفصله 4 نقاط عن المركز السادس.

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