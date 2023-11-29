ثقافة أسيوط تحتفل بأعياد الطفولة بمنفلوط وديروط

تحتفل الهيئة العامة لقصورالثقافة، برئاسة عمرو بسيونى، باقة من الفاعليات الثقافية والفنية باقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى من خلال فرع ثقافة اسيوط فى اطار الاحتفال باعياد الطفولة.

ونظم بيت ثقافة منفلوط، برئاسة الشاعر بهاء توفيق، يوم ثقافى فنى ادبى بالإدارة بحضور وتقديم الشاعر عبد العال التهامى موجه المكتبات بالإدارة وعزة محمود مدير عام التوجيه وخالد عباس موجه التربية الاجتماعية بالتعاون مع إدارة منفلوط التعليمية

جاء ذلك بحضور مجموعة من مدارس الإدارة تم استعراض العديد من الفقرات الفنية والأدبية تنوعت بين الإلقاء والشعر الفصيح والعامى والغناء والاستعراض بحضور كبار أدباء منفلوط الشاعر محمد ابو شناب رئيس نادى الأدب ببيت ثقافة منفلوط والقاص المسرحى شعبان المنفلوطى والشاعر بهاء توفيق والشاعر محمود زناتى ومحمود مكرم الله مدير مكتبة المنفلوطى وتم تقديم التوجيهات اللازمة للطلاب الموهوبين ودعوتهم لحضور أنشطة بيت ثقافة منفلوط والمكتبة وتم منح المشاركين جوائز رمزية.

وشهد قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد ابو العيون احتفالية ثقافية فنية للأطفال احتفالاً باعياد الطفولة بمشاركة متميزه من طلاب وطالبات مدرسة التحرير الابتدائية ومدرسة رفاعة الطهطاوي الرسمية للغات ومدرسة نزلة عبداللاه للتعليم الأساسي وذلك بمقر قصر ثقافة ديروط

وبدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني أعقبها آيات من القرآن الكريم قدمتها الدكتورة هند مكرم بينما اكد محمد ابو العيون مدير القصر ان الثقافة ترحب بكل المبدعين وتحتفل باعياد الطفولة وتوجه راسلة محبة وسلام لاطفال فلسطين حيث شهدت الاحتفالية عرض مسرحى بعنوان " وطنى فى قلبى فلسطين " تناول القضية الفلسطينية ايمانا بكل ما تحمله القضية من معانى للسلام والمحبة بينما تم عمل ورشة رسم فنية للوجه للأطفال المشاركين بالاحتفالية

بينما شهدت الاحتفالية عروض مواهب فنية من الغناء الفردى والعزف الفردى وبعض الاغانى لكورال الاطفال المعبرة عن اعياد الطفولة منها " انا كتكوت " و " قلبى لسه صغنون " و "عيد الطفولة ده اجمل عيد" ، كما شهدت الاحتفالية مسابقة ثقافية للاطفال تنافس فيها فريق النجاح والتميز مع فريق الامل حيث تم طرح بعض الأسئلة أسفرت عن فوز فريق الامل واختتمت فعاليات الاحتفالية بعروض فنية للمواهب الشابة الأدبية والفنية وتم تكريم الموهوبين المتميزين بجوائز رمزية