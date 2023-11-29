آرسنال يستضيف لانس الفرنسي بدوري أبطال أوروبا الليلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي نظيره لانس الفرنسي على ملعب "الإمارات"، في المواجهة المرتقبة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض فريق آرسنال مباراة اليوم محتلا المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ويقع نظيره لانس في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف آيندهوفن.

وتنطلق مباراة آرسنال ولانس في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 2.

أرسنال في الدوري الإنجليزي

وحقق فريق أرسنال الفوز على برينتفورد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب غريفين بارك، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة 30 ليستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن فريق مانشستر سيتي الوصيف، بينما توقف رصيد برينتفورد عند 11 نقطة في المركز الـ11.