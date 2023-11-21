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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إيطاليا والمجر يتنافسان على إستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا

ينوي الاتحاد المجري  لكرة القدم تقديم ملفه للترشح لإستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة 2026 أو 2027.

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وكشف جينو سيبوس المتحدث بأسم الاتحاد المجري، أن تقدم بطلب رسمي للاتحاد الأوروبي لإستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب بوشكاش أرينا.

أضاف المتحدث الرسمي بأسم الاتحاد المجري، أن التاريخ المهم القادم سيكون في شهر فبراير 2024، حيث سيقوم اليويفا بعد مراجعة الطلب ، بتقديم تعليقات أو مقترحات بشأن الأمر.

وتابع سيبوس أن الاتحاد الأوروبي سيعلن عن مكان استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لعامي 2026 و2027 في مايو المقبل.

ويتسع ملعب بوشكاش لـ 67 ألف مشجع، وقد استضاف العديد من النهائيات الآخرى، ومنها نهائي كأس السوبر الأوروبي 2020.

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