بايرن ميونخ يستهدف مدافع برشلونة في الانتقالات الشتوية

يبحث بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوفه بعد المستويات التي يقدمها مدافعيه خلال الموسمين الماضي والحالي.

وكشفت صحيفة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة الإسباني، أصبح على رادار الفريق الألماني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت إلى أن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني للبايرن مهتم بضم أراوخو، بسبب الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.

وأوضحت التقارير أن إدارة بايرن ميونخ استفسرت من نظيرتها في البارسا عن إمكانية التعاقد مع اللاعب، خاصة وأن توخيل متمسك بضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

في سياق متصل، أكدت تقارير صحفية إسبانية أن أراخو لن يرحل عن برشلونة، خاصة وأن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوجرانا يرغب في استمرار اللاعب، بعد تمديد تعاقده حتى عام 2026.

الجدير بالذكر أن رونالد أراخو وقعد عقدًا في 29 أغسطس 2018 الماضي مع برشلونة لمدة 5 سنوات مقابل 1.7 مليون يورو، بجانب 3.5 مليون يورو كمتغيرات؛ تم تعيينه في البدايات لنادي برشلونة ب.