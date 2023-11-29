الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل| مباحثات مصرية قطرية لمد الهدنة الإنسانية في غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، أن مسئولين أمنيين مصريين بحثوا مع نظرائهم القطريين سُبل تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لمدة يومين إضافيين.

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اتصالات مصرية قطرية لتمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين

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لميس الحديدي: مصر وقطر تقودان مفاوضات تمديد الهدنة في غزة (غيديو)

على صعيد أخر أعلنت  تقارير إعلامية إسرائيلية، أنه سيتم قريباً عرض صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على مبدأ الكل مقابل الكل وإنهاء الحرب في غزة.

وتٌجدر الإشارة إلى أن الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر، واليوم تدخل يومها السادس، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديدها يومين إضافيين، تتويجًا للجهود المصرية القطرية المكثفة والرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، أكد في وقت سابق إن حياة المدنيين الفلسطينيين معرضة للخطر، بسبب الكارثة الإنسانية التى تلحقها إسرائيل بقطاع غزة، وتهديداتها المستمرة باستئناف عدوانها الإجرامي على القطاع بعد انتهاء الهدنة الحالية، إلى جانب محاولاتها تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، بالتوازي مع تصاعد هجمات جيشها ومستوطنيها على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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