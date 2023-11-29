استاذ علاقات دولية: مواقف مصر في حرب غزة مشرفة وتاريخية 

أكد الدكتور حامد فارس، استاذ العلاقات الدولية، أن مصر تلعب دورًا جوهريًا في المفاوضات بين الأطراف في حرب غزة، مشددًا على أن مواقف الدولة المصرية في حرب غزة هي مواقف مشرفة وتاريخية تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر منذ اللحظة الأولى أمنت بأن لا سلام أو حل إلا بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

دور مصر في حرب غزة

وأشار "فارس"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أنه على الرغم من أن المجتمع الغربي كان بعيدًا عن هذه الرؤية منذ بداية الأزمة، إلا أن موقف مصر الصلب وقوته جعلت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى تغيير المواقف الدولية لتتجه نحو البوصلة المصرية وهو ما ظهر بشكل كبير جدًا، وتأتي نتيجة بأن مصر تحركت على كل المستويات لإحداث إنفراجة في المشهد المعقد داخل قطاع غزة.

وأضاف أن مصر نجحت في بداية الأزمة في سعيها بكسر الحصار على قطاع غزة والعمل على حماية المدنيين والضغط على المجتمع الدولي بانعقاد قمة القاهرة للسلام، مشددًا على أن مصر أكدت بشكل قاطع على رفض تهجير الفلسطينيين وثوابت مصر بضرورة تنتفيذ حل الدولتين، موضحًا أن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية هي دلالة على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، بجانب تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أشار إلى أن استمرار العمل العسكري الإسرائيلي سيغذي إيدلوجية حماس.

وتابع: "منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت القاهرة ومازالت هي القبلة التي يأتي اليها قادة وقيادات دول العالم"، مشددًا على أن أي رئيس دولة جاءت إلى القاهرة كانت مقتنعة دائمًا بالرؤية المصرية وتخرج وهي لديها إيمان عميق باستراتيجية الدولة المصرية في حل القضية الفلسطينية وهو ما ظهر في عدد من الزيارات إلى القاهرة.