عاجل| صفقة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.. الكل بالكل

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، أنه سيتم قريباً عرض صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على مبدأ الكل مقابل الكل وإنهاء الحرب في غزة، حسب ما صرحت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، أكد في وقت سابق إن حياة المدنيين الفلسطينيين معرضة للخطر، بسبب الكارثة الإنسانية التى تلحقها إسرائيل بقطاع غزة، وتهديداتها المستمرة باستئناف عدوانها الإجرامي على القطاع بعد انتهاء الهدنة الحالية، إلى جانب محاولاتها تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، بالتوازي مع تصاعد هجمات جيشها ومستوطنيها على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتٌجدر الإشارة إلى أن الهدنة الإنسانية دخلت يومها السادس، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديدها يومين إضافيين، تتويجًا للجهود المصرية القطرية المكثفة والرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.