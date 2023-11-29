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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ماليزيا وإندونيسيا تبحثان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء الماليزي
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم

بحث رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، مع نائب رئيس إندونيسيا معروف أمين، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الاستثمار، والتجارة، والقوى العاملة.

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القباج تستقبل سفير ماليزيا بالقاهرة لمناقشة إجراءات الإغاثة المقدمة من ماليزيا للفلسطينيين 

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متابعة إجراءات الإغاثة الإنسانية المقدمة من ماليزيا للفلسطينيين في غزة

واستعرض الجانبان - خلال لقاء في مدينة كوتشينغ عاصمة ولاية ساراواك الماليزية وجهات النظر حول القضايا التي يجب حلها بين الدولتين في أقرب وقت ممكن، بالإضافة لمناقشة القضية الفلسطينية.

وأشاد نائب الرئيس الإندونيسي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما"، اليوم /الأربعاء/ - بالحكومة الماليزية في ظل منهج مدنية ماليزيا التي أصبحت أقوى وأكثر استقرارًا، معربًا عن أمله في أن تتمكن ماليزيا وإندونيسيا من المضي قدمًا في أسرع وقت ممكن لتحقيق أهدافهما في المستقبل.

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