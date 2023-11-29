التحالف الوطني: الجهود المصرية المبذولة لإغاثة غزة لا تتوقف على الإطلاق

أكد أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الدور المصري كبير تجاه حل أزمة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن مصر لها حرص الشديد على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال إرساء صوت السلام واستدامة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

وشدد على أن الجهود المصرية المبذولة لإغاثة غزة لا تتوقف على الإطلاق، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الأولى" المصرية، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن هناك أولوية قصوى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة بشكل مستدام ومستمر، مشيرا إلى أن المساعدات الإغاثية المقدمة من مصر لأهالي غزة بلغت حتى هذه اللحظة 1150 شاحنة من إجمالي 1500 شاحنة مقدمة من دول العالم.

وعلق على دور الشعب المصري في القضية الفلسطينية، مثمنًا دور الشعب المصري ومؤسسات المجتمع المدني وجهودهم الفعالة نحو أهالي غزة عبر مشاركتهم في تجميع المساعدات الإنسانية بشكل متكاتف مع المتطوعين تمهيدا لإرسالها إلى القطاع، لافتا إلى أن محافظات مصر تتسابق وتتنافس لإغاثة غزة.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إرسال 108 قوافل مساعدات لقطاع غزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يومي 9 و10 أكتوبر الماضي، لافتا إلى انطلاق 557 قافلة أول أمس، مشددًا على أنه وهو أمر غير مسبوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنّ المحصلة التي جرت في المراحل الأربعة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة جرى تقديرها بنحو 975 شاحنة، بحمولة 9 آلاف طن من الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، من الجهود الشعبية بالإضافة إلى 3000 طن آخرين.

مساعدات مصر 80% من التي أرسلها العالم إلى غزة

وأوضح أن المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة من دول العالم لم تتخطَ 3 آلاف طن، ما يعني أنَّ مساهمة مصر تزيد عن 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى القطاع.

وأكد أن غزة دخلها أكبر قافلة مساعدات لقطاع غزة بعد اتفاق الهدنة، ما يعتبر علامة بارزة على الدور المجتمعي الإنساني المصري وتوجيهات القيادة، مؤكدًا أنه لا يجب على أحد المزايدة على مصر بعد هذا الدور الكبير، حيث إن معبر رفح مفتوح يوميا، ومصر تقدم مساعدات ضخمة وغير مسبوقة.