التحالف الوطني: مصر أرسلت أكبر قافلة مساعدات إلى غزة بعد الهدنة (فيديو)

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إرسال 108 قوافل مساعدات لقطاع غزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يومي 9 و10 أكتوبر الماضي، لافتا إلى انطلاق 557 قافلة أول أمس، مشددًا على أنه وهو أمر غير مسبوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنّ المحصلة التي جرت في المراحل الأربعة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة جرى تقديرها بنحو 975 شاحنة، بحمولة 9 آلاف طن من الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، من الجهود الشعبية بالإضافة إلى 3000 طن آخرين.

مساعدات مصر 80% من التي أرسلها العالم إلى غزة

وأوضح أن المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة من دول العالم لم تتخطَ 3 آلاف طن، ما يعني أنَّ مساهمة مصر تزيد عن 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى القطاع.

وأكد أن غزة دخلها أكبر قافلة مساعدات لقطاع غزة بعد اتفاق الهدنة، ما يعتبر علامة بارزة على الدور المجتمعي الإنساني المصري وتوجيهات القيادة، مؤكدًا أنه لا يجب على أحد المزايدة على مصر بعد هذا الدور الكبير، حيث إن معبر رفح مفتوح يوميا، ومصر تقدم مساعدات ضخمة وغير مسبوقة.

أوضاع مأساوية في غزة

أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كاظم أبو خلف، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "مأساوي"، والهدنة الإنسانية الحالية كشفت الوضع للجميع داخل القطاع .

وقال أبو خلف إن خروج المستشفيات عن الخدمة الواحد تلو الآخر شكل ضغطا أكبر على باقي المستشفيات، وهناك حاجة ماسة لمياه الشرب النظيفة والبطانيات والمراتب والأغذية، والأدوية، والمضادات الحيوية، والأمصال".

وأضاف " نحن رصدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أمراض الجهاز التنفسي، وكذلك الأمراض الجلدية نتيجة شح المياه "، مشيرا إلى حاجة قطاع غزة لإدخال قرابة 700 شاحنة يومياً لتلبية احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.5 مليون مواطن.

وأوضح أن فرق الأونروا تمكنت من الوصول إلى مناطق شمال قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية، بعدما حالت الاشتباكات الدامية التي استمرت 48 يوماً دون تواجد فرق الوكالة، حيث أجبروا على النزوح إلى الجنوب، مؤكدا أن هدفهم تقديم الخدمات بكثافة حالياً حتى يتجنب أهل غزة الأوبئة والأمراض .