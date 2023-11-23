500 شاحنة .. التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق أكبر قافلة مساعدات لغزة

قال مصطفى زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّه سيتم التحرك اليوم بأكبر قافلة منذ بدء المساعدات قبل 35 يوما، موضحًا أن القافلة تضم أكثر من 500 شاحنة تمّ تجميعها من جميع أعضاء التحالف.



وأضاف “زمزم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن التحالف مستعد لإدخال كميات كبيرة من المساعدات لأهالي قطاع غزة.

معبر رفح

وتابع: “تمّ الاتفاق مساء أمس على نقطة التحرك، ويوجد عدد كبير من الشاحنات ستستقبلها القاهرة، والقافلة ستصل مساء اليوم إلى معبر رفح وتحمل كميات من المواد الغذائية والمعلبات والمواد التموينية والطبية والدوائية وأجهزة تنفس صناعي وكل المواد المختلفة التي يحتاج إليها أهالي قطاع غزة".

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وشدد على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يقوم على رصد الاحتياجات وترتيب ومراجعة كل ما يتطلبه أبناء قطاع غزة، وهو ما سيتم خلال الاصطفاف اليوم، مشددًا على أن المشاهدين سيرون أكبر عدد من الشاحنات التي تصل إلى قطاع غزة اليوم.

