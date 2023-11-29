أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر، إستقرارا في الأسعار وتوافر المعروض، وذلك بكافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت ارتفاع أسعار البطاطس والبصل وبعض الأنواع مساء أمس الثلاثاء في سوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وكافة الشوادر الرئيسية.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والشوادر، والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الأربعاء العمومي بالغرق، وسوق الأربعاء الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالرغم من توافر المعروض، وتصدرت أصناف البطاطس والبصل قائمة الأسعار في أسواق الخضروات، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 8 جنيهات و25 جنيها للبصل الأحمر و22 جنيها للبصل الأصفر و30 جنيها لكيلو الثوم، و18 جنيها لكيلو البطاطس، و8 جنيهات للخيار، و 25 جنيها للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة و15 جنيها لكيلو الليمون، و5 جنيهات للباذنجان الأسود والأبيض و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر، و10 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء، و8 جنيهات لكيلو البطاطا، وتم بيع كيلو الزيتون تفاحي وعجيزي بمبلغ 30 جنيها، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 30 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات.

استقرار الأسعار بأسواق الفاكهة وكيلو التفاح ب35 جنيها في الفيوم

وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والاصفر مبلغ 35 جنيها بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 60 جنيها، ومبلغ 12 جنيها للموز، و15 جنيها للعنب الفراولة و20جنيها للبناتي، وتراوحت أسعار المانجو بأنواعها من 30 إلى 55 جنيها للكيلو، و15 جنيها للتين الرمادي،و10 جنيهات للرمان و20 للكاكا، و 30 جنيها للبلح البارحي، و15 جنيها للبلح الزغلول و15 جنيها للجوافة، بالإضافة إلى ظهور البرتقال بكثافة ويباع الكيلو ب10 جنيهات.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والخضروات والفاكهة.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم والقرى بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.