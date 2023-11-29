البحوث الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب لطلاب جامعة الأزهر

نظم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة معرضًا للكتاب؛ لتقديم إصداراته العلمية المتنوعة بأسعار مخفضة لطلاب الجامعة، حيث حضر الافتتاح د. محمد المحرصاوي نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، د. حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بالمجمع.



قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير، إن هذا التنظيم يأتي في إطار خطة مجمع البحوث الإسلامية للتوعية العلمية والثقافية وتلبية احتياجات أفراد المجتمع؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالاهتمام بتثقيف الطلاب والطالبات وزيادة معارفهم في الكثير من القضايا المعاصرة.



أضاف أمين مجمع البحو الإسلامية أن المجمع يقدم من خلال المعرض إصدارات السلسلة العلمية في التخصصات العلمية المختلفة في الفكر والعقيدة والتفسير والحديث واللغة، والتي يحتاج إليها طلاب العلم، كما تعالج في مضمونها عددًا من القضايا العلمية المهمة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة حول القضايا الفكرية التي تشغل بال المجتمع.

الاهتمام بوعي الشباب وإدراكهم لكل القضايا المحيطة



أوضح أمين مجمع البحوث الإسلامية أن المجمع يحرص على الاهتمام بوعي الشباب وإدراكهم لكل القضايا المحيطة بهم، وتقديم الدعم الثقافي والمعرفي لديهم باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجًا للتوعية والتثقيف والدعم المعرفي في مختلف المجالات العلمية والفكرية، وذلك لحمايتهم من الاستقطاب الفكري من جماعات الإرهاب والتطرف.

أعلنت د. نهلة الصعيدى مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر عن انطلاق الموسم الرابع من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي».



أكدت د. نهلة الصعيدى أن إطلاق مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» للمرة الرابعة، جاء انطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بضرورة الاهتمام باللغة العربية نشرًا وتعليمًا لها، وإذاعة وتمكينًا وتشجيعًا وتحفيزًا للمبدعين، ونظرًا لما لاقته "مسابقة مئذنة الأزهر الشريف للشعر العربي" من نجاح وإقبال كبير في موسمها الأول والثاني والثالث، والتي كانت أول نشاط ثقافي ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر؛ لنشر رسالة الأزهر، وتعميق حبه في النفوس، وإبراز دوره العالمي وجهوده في الداخل والخارج، وتعزيز اللغة العربية، ودعم الإبداع والمبدعين في الوطن العربي.



وأوضحت د. نهلة الصعيدى أن مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» تهدف إلى اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نظمت باللغة العربية الفصحى عن تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وانطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص، وما كفله الدستور للمرأة مـن حقـوق، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل.

