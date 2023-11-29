قرار حول العثور على جثمان فتاة أسفل عقار بالتبين

أصدرت نيابة مايو والتبين الجزئية، قرارًا بتشريح جثمان فتاة أسفل عقار بمنطقة التبين، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما طلبت تحريات المباحث واستدعاء أسرة المتوفية.

مأمور قسم شرطة التبين، كان تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بالشارع في ظروف غامضة.

تبين بالفحص أن الجثة لفتاة تدعى "من.ع." ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوط من علو.

مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بنجع حمادي



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، من تصفية عنصر إجرامي خلال تبادل لاطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة حمادي، بشن حملة أمنية للقبض على تجار المخدرات والخارجين عن القانون، في قرية بركة بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن مقتل “بركات.ع.م، يبلغ من العمر 38 عامًا، إثر تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن في قرية بركة مركز نجع حمادي.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.



