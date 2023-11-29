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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة انتر ميلان وبنفيكا بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

انتر ميلان وبنفيكا
انتر ميلان وبنفيكا

يلتقي فريقا بنفيكا البرتغالى وإنتر ميلان الإيطالى، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة انتر ميلان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وتقرر انطلاق صافرة  مباراة بنفيكا ضد إنتر ميلان في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية مساء اليوم الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وبنفيكا

 وتذاع مباراة انتر ميلان وبنفيكا البرتغالي مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال على شبكة قنوات بى ان سبورتس، والتى تبث اللقاء عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

وحجز إنتر ميلان بطاقة التأهل لهذا الدور من البطولة بعد الفوز على بورتو بهدف دون رد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، بينما وصل بنفيكا لدور ربع النهائي بعد اقصائه كلوب بروج.

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